Il pareggio con il Verona ha dato la controprova che tutti aspettavano: senza Ibrahimovic il Milan torna a incartarsi nei vecchi difetti. L’attacco, ad esempio, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non graffia: (sempre nella sfida contro l’Hellas, il gol di Calhaoglu è arrivato su punizione). Ma non solo: senza lo svedese anche il livello di personalità della squadra cala vistosamente.