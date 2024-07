Gazzetta - Milan, si avvicina Pavlovic: distanza ridotta con il Salisburgo, si può chiudere in tempi brevi

vedi letture

Strahinja Pavlovic si avvicina sempre di più al Milan. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi ha in meno il sì del serbo, il quale sta mettendo pressione al Salisburgo perchè vuole trasferirsi in rossonero. La trattativa tra le due società sta proseguendo bene, tanto che si sta riducendo sempre di più la distanza tra domanda e offerta. La fumata bianca non c'è ancora stata, ma c'è ottimismo e l'affare si può chiudere in tempi brevi.

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1