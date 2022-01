Gazzetta - Milan, si complica la cessione di Castillejo al Valencia: non c'è accordo sull'ingaggio

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, si starebbe complicando la cessione di Samu Castillejo al Valencia: le parti in causa, infatti, conitnuano a non trovare l'accordo per l'ingaggio dell'attaccante spagnolo. Sempre per questo motivo, nelle scorse settimane si era arenata la trattativa con la Sampdoria.