Gazzetta - Milan, si ferma Calabria: ancora da stabilire i tempi di recupero

In merito ai tempi di recupero di Davide Calabria dopo lo stiramento al polpaccio rimediato in Nazionale, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che serviranno nuovi accertamenti per capire quante partite dovrà saltare il terzino rossonero. Di sicuro non ci sarà contro la Fiorentina e nel successivo match di Champions League in casa dell'Atletico Madrid.