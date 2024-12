Gazzetta - Milan, si ferma Pulisic: problema la polpaccio sinistro, è in dubbio per la Stella Rossa

Ieri sera durante il primo tempo del match contro l'Atalanta, Christian Pulisic ha dovuto abbandonare il campo per un problema al polpaccio sinistro: l'attaccante rossonero verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso in queste ore per capire l'entità del suo infortunio (ieri sera si è parlato di semplice indurimento). Non dovrebbe quindi trattarsi di nulla di grave, ma non si vogliono correre rischi di aggravare la situazione e quindi lo staff medico milanista potrebbero optare di lasciarlo a riposo mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League per poi averlo a disposizione domenica prossima contro il Genoa in campionato. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita per commentare la sconfitta del Diavolo contro l'Atalanta, Paulo Fonseca ha risposto così ad una domanda sulle condizioni di Pulisic dopo il problema al polpaccio: "Pulisic? È un indurimento del polpaccio, non credo sia qualcosa di grave".