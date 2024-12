Gazzetta - Milan, si fermano anche Morata e Loftus-Cheek. Fonseca spera di recuperare Okafor per il Genoa

vedi letture

Durante il primo tempo di ieri del match contro la Stella Rossa a San Siro, il Milan ha perso due giocatori per infortunio nel giro di pochi minuti: prima Ruben Loftus-Cheek, che si è fatto male all’adduttore destro, e poi Alvaro Morata, il quale è alle prese invece con un problema muscolare al flessore sinistro. I loro due infortuni si aggiungono a quelli di Jovic e Pulisic, dunque la situazione nell'attacco milanista è di emergenza.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Paulo Fonseca spera di recuperare per domenica contro il Genoa Noah Okafor, che ieri non era a disposizione a causa di una fastidiosa lombosciatalgia. Per il resto, il tecnico portoghese potrà contare su Abraham e Camarda nel ruolo di centravanti, Chukwueze e Leao come esterni offensivi, più il jolly Musah e, volendo, il classe 2007 Liberali, che però deve ancora esordire con la prima squadra in una partita ufficiale.