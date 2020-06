Gazzetta - Milan, si scalda Colombo: può essere una risorsa come vice Ibra

Dalla scuola calcio Milan (a sei anni) fino alla prima squadra: Lorenzo Colombo ha trascorso un terzo della sua vita in rossonero e sempre all’attacco. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del giovane attaccante milanista, talento che Pioli ha fatto esordire nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Colombo, maggiorenne da marzo, è già una prima punta specializzata: solo quest’anno ha segnato 9 gol in sei partite con la squadra Primavera. Da vice Ibrahimovic - scrive la rosea - potrà essere una risorsa per il finale di stagione.