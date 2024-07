Gazzetta - Milan su Abraham: i rossoneri puntano al prestito o ad inserire una contropartita tecnica nell'affare

Oltre ad Alvaro Morata, che dovrebbe sbarcare in rossonero già nei prossimi giorni, il Milan punta a prendere anche un altro attaccante e un nome che piace molto sia ai dirigenti che a Paulo Fonseca è quello di Tammy Abraham, che è in uscita dalla Roma. Rispetto allo spagnolo, i tempi per l'inglese sarebbero inevitabilmente più lunghi e questo potrebbe essere un vantaggio per il club di via Aldo Rossi.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, più passano i giorni e più le pretese giallorosse diventare meno impegnative. I rossoneri puntano a prenderlo in prestito o ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica: si è parlato di Luka Jovic nelle scorse ore, ma ad oggi non ci sono le condizioni. Okafor o Saelemaekers? Per ora sono solo ipotesi.