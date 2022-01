Gazzetta - Milan su Botman: i rossoneri spingono per un prestito oneroso con diritto di riscatto

Il Milan ha in mente un piano ben preciso per provare a portare Sven Botman in rossonero in questa finestra di mercato di gennaio: i rossoneri puntano a ripetere quanto fatto un anno fa con Fikayo Tomori e per questo continuano a spingere per avere il difensore olandese del Lille in prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.