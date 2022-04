Gazzetta - Milan su Scamacca e Traoré, i rossoneri puntano ad inserire delle contropartite tecniche: da Colombo a Nasti, fino a Daniel Maldini

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha messo nel mirino Gianluca Scamacca e Hamed Traoré e, per abbassare l'esborso economico per acquistare il loro cartellini, punta ad inserire nelle trattative delle contropartite tecniche che potrebbero interessare al Sassuolo: tra queste ci sono per esempio Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito alla Spal, Marco Brescianini, centrocampista in prestio al Monza, Marco Nasti, centravanti della Primavera milanista, e anche Daniel Maldini. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.