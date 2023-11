Gazzetta - Milan, tegola Thiaw: il suo 2023 dovrebbe essere già finito. E' il 25° infortunio da inizio stagione

Tanto per cambiare ieri sera il Milan ha chiuso la partita contro il Borussia Dortmund con un altro infortunio: nella ripresa, infatti, si è fermato Malick Thiaw, che è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al bicipite femorale che lo terrà probabilmente fuori per il resto dell’anno. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il difensore rossonero ha avuto bisogno delle stampelle per uscire da San Siro.

Quello di Thiaw è il 25° infortunio nel Milan da inizio stagione. Un numero spaventoso, reso ancora più preoccupante dal fatto che quello del tedesco è il 18° ko muscolare. In queste condizioni, è davvero difficile essere competitivi e poter lottare per grandi obiettivi come gli ottavi di Champions League che ora per il Diavolo sono appesi ad un filo: battere il Newcastle all'ultima giornata, potrebbe infatti non bastare, serve anche che il Borussia Dortmund batta il PSG.