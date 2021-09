Gazzetta: "Milan, ti ha steso l'arbitro"

"Milan, ti ha steso l'arbitro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera, nella vittoria dell'Atletico Madrid, sono stati decisivi gli errori dell'arbitro turco Cakir, che prima ha estratto con troppa severità il secondo giallo a Kessie e poi nel recupero ha concesso un rigore ingiusto agli spagnoli. Una vera e propria beffa per il Diavolo che ha dominato fino all'espulsione dell'ivoriano e meritava certamente di non uscire da San Siro con zero punti in tasca.