Gazzetta: "Milan, Tonali rischia 20 giorni di stop. Potrebbe tornare con la Dea"

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, si sottoporrà oggi agli esami che chiariranno l'entità del suo infortunio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, elongazione o stiramento comporta una sostanziale differenza nei tempi di recupero: pochi giorni nel primo caso, tre settimane nell’altro. Il dolore, che ieri era molto meno fastidioso, fa ben sperare, mentre il movimento in campo e le prime valutazioni tendono alla seconda ipotesi, che lo vedrebbero rientrare comunque pronto per il derby del 3 settembre. Sembrano pochine le possibilità che possa rientrare in gruppo da domani, ma fosse un semplice risentimento mancherebbe solo la prima di campionato, altrimenti tornerebbe per Atalanta-Milan del 21 agosto.