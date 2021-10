Gazzetta - Milan, tra le priorità di Gazidis c’è anche il rinnovo di Pioli

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, tra le priorità di Ivan Gazidis, atteso in Italia nei prossimi giorni dopo il periodo di cure negli Stati Uniti, c’è anche il rinnovo di Stefano Pioli, che attualmente guadagna due milioni di euro a stagione. Tra le parti c'è grandissima sintonia e quindi non dovrebbero esserci grossi problemi per arrivare ad un accordo anche in tempi piuttosto brevi.