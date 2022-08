Gazzetta - Milan, tra oggi e venerdì il ritorno in gruppo di Giroud e Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud e Junior Messias, alle prese rispettivamente con un affaticamento muscolare e con un trauma distorsivo alla caviglia, si sono allenati a parte nella giornata di ieri, ma non è in dubbio la loro presenza in campo contro l'Udinese: tra oggi e al massimo venerdì, i due torneranno ad allenarsi in gruppo. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.