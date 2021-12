Gazzetta - Milan, tutta la linea difensiva titolare è passata dall'infermeria

Da Calabria (7 partite saltate per stiramento al polpaccio) a Hernandez (2 gare out per Covid), passando per Tomori (2 partite senza l’inglese, 7 gol incassati) e Romagnoli fino a Maignan: come riporta La Gazzetta dello Sport, tutta la linea difensiva titolare del Milan è passata dall’infermeria. Alla lista bisogna aggiungere anche Florenzi, fermato a inizio stagione da un problema al ginocchio.