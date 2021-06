Per rinforzare la trequarti, dove l'addio di Hakan Calhanoglu è sempre più probabile, in via Aldo Rossi hanno bene chiaro in mente chi potrebbe essere il sostituto: "Milan, tutto su De Paul". I rossoneri sono al lavoro per portare a Milanello dall'argentino che mette d'accordo tutti in via Aldo Rossi (proprietà, dirigenti e allenatore).