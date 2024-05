Gazzetta - Milan, vicina la firma di Camarda: contatti positivi con gli agenti, ad un passo l'accordo per un triennale

Francesco Camarda, attaccante della Primavera del Milan che in questa stagione ha esordito con la prima squadra e che attualmente è impegnato con l'Italia Under 17 nell'Europeo (ieri ha segnato un bellissimo gol contro la Slovenia), potrebbe presto firmare il suo primo contratto da professionista con il club rossonero: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni ci sono stati infatti contatti positivi tra i dirigenti milanisti e i suoi agenti e l'accordo per un triennale è sempre più vicino.

Non mancano gli estimatori in giro per l'Europa a Camarda, il quale piace diversi top club come Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United, ma queste piste sono sempre più improbabili perchè il suo futuro sarà ancora con la maglia del Milan.