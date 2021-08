Gazzetta - Milan, Vlasic resta sul taccuino di Maldini e Massara

Tra i nomi per la trequarti del Milan, senza dubbio, bisogna elencare il profilo di Nikola Vlasic. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il croato del Cska resta sul taccuino di Maldini e Massara che studiano un possibile accordo con il club russo. La richiesta della squadra moscovita di una cessione solamente a titolo definitivo non incontra la volontà rossonera che punta ad un accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'agente del croato, in particolare, sta studiando una serie di clausole che potrebbero favorire un accordo sulla base delle presenze del giocatore e del rendimento complessivo.