Gazzetta - Milan-Zirkzee: i rossoneri non intendono pagare 15 milioni di commissioni. Kia Joorabchian deve abbassare le sue pretese

Joshua Zirkzee continua ad essere il primo obiettivo del Milan per l'attacco. Il giocatore olandese, impegnato con la sua Olanda all'Europeo, ha fatto sapere che prenderà una decisione sul suo futuro solo dopo il torneo che è in corso in Germania. Altri club si stanno interessando a lui, ma il Diavolo resta più avanti di tutti, anche se per ora non c'è accordo con il suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni.

In via Aldo Rossi, come spiega stamattina La Gazzetta Sportiva, continuano a non voler pagare i 15 milioni di euro richiesti dall'agente dell'attaccante olandese del Bologna che ha una clausola rescissoria da 40 milioni. Il Milan spera che in questo periodo di stallo Kia Joorabchian abbasserà le sue pretese, altrimenti è probabile che vada su altri profili.