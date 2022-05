Gazzetta nel sommario: "Altri capitali per Investcorp, closing a fine campionato"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è logicamente dedicata all'inizio del Giro d'Italia. Le principali notizie calcistiche trovano spazio dunque nel "sommario" di terza pagina dove la rosea dedica un titolo anche per il Milan. Si legge in taglio alto a destra: "La doppia partita del Milan. Altri capitali per Investcorp, closing a fine campionato". Il riferimento è alla notizia di alcuni gruppi di investitori che si starebbero organizzando per permettere la buona riuscita dell'operazione tra il fondo arabo ed Elliott. Ovviamente l'altra partita che il Milan si sta giocando, forse la più importante, è quella del campionato.