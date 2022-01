Gazzetta - Nessuna ricca offerta per Kessie: il rinnovo col Milan è possibile

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kessie non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e non è da escludere un rinnovo col Milan. L’offerta rossonera (6 milioni e mezzo all’anno fino al 2026) è ancora sul tavolo del centrocampista, che non ha ricevuto altre proposte più ricche. Le big europee avrebbero voluto apprezzarlo in Europa, ma l’ivoriano non ha combinato un granché in Champions. Il Psg ora riflette, e lo stesso stanno facendo in Premier. Questo, ovviamente, non significa che Kessie farà retromarcia, firmando col Milan, ma tutte le vie restano percorribili e l’opzione rossonera è tornata a essere più concreta di qualche settimana fa.