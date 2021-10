Gazzetta: "Non alla chiamata delle Svezia. Ibra tornerà dopo la sosta"

"Non alla chiamata delle Svezia. Ibra tornerà dopo la sosta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il percorso di recupero dello svedese procede e le sue condizioni sono in miglioramento, ma per rivederlo in campo servirà ancora qualche giorno (rientro previsto contro il Verona dopo la sosta per le nazionali). L'attaccante rossonero è stato intanto convocato dalla Svezia per le gare contro Kosovo e Grecia, ma, visto che è ancora infortunato, non dovrebbe rispondere alla chiamata del ct Andersson.