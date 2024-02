Gazzetta - Non solo attaccante e difensore: il Milan ha altre due priorità in estate

In queste settimane si parla tanto del grande investimento che il Milan farà in estate in attacco dove arriverà un grande centravanti che possa rappresentare il presente e il futuro del reparto offensivo milanista. Al momento il preferito è Zirkzee del Bologna, ma il Diavolo non molla la presa nemmeno su Sesko del Lipsia. Ci sarà poi un nuovo innesto anche in difesa dove piacciono Lacroix del Wolfsburg, Brassier del Brest e Adarabioyo del Fulham (quest'ultimo è in scadenza di contrato con gli inglesi).

Ma l'attaccante e il difensore non saranno le uniche priorità del Milan nel prossimo mercato estivo: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti rossoneri proveranno a prendere anche un centrocampista centrale più fisico di quelli in rosa e un vice-Theo Hernandez a sinistra.