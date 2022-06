MilanNews.it

Sven Botman non è l'unico giocatore che spinge per indossare la maglia del Milan: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, un altro che sogna di sbarcare in rossonero è Noa Lang che non perde occasione sui social di manifestare la sua voglia di Milan. L’olandese è convinto delle sue qualità e di potersi ritagliare uno spazio nella squadra di Pioli.