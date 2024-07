Gazzetta - Non solo Fofana: il Milan punta anche Samardzic. Bennacer e Adli verso l'addio

vedi letture

I movimenti sul mercato del Milan, dopo l'arrivo di Morata, proseguono con focus sul centrocampo. È lì che si stanno concentrando gli sforzi principali dei rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha chiesto due acquisti: Youssouf Fofana del Monaco per avere un giocatore muscolare lì in mezzo e Lazar Samardzic dell'Udinese per avere un giocatore duttile e di qualità.

Il Diavolo punta a due acquisti in mebiana per ridurre il gap dall’Inter: accordo da trovare con il Monaco per Fofana, a breve l'incontro con l'Udinese per il serbo classe 2002. Bennacer e Adli invece non rientrano nei piani e sono in uscita, sia per motivi economici sia perché la volontà della dirigenza è quella di non avere una rosa extralarge.