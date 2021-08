Gazzetta - Non solo Hauge: in uscita dal Milan anche Conti e Castillejo

Dopo Colombo (prestito alla Spal) e Caldara (prestito al Venezia), il Milan è vicino a chiudere il passaggio di Hauge all'Eintracht Francoforte, ma in via Aldo Rossi sono pronti a fare anche altre cessioni in queste ultime tre settimane di mercato: come riferisce La Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono infatti anche Andrea Conti e Samu Castillejo. Dai loro addii, il Diavolo spera di incassare circa 15 milioni di euro, cifra che finirà nel tesoretto per il trequartista.