Gazzetta - Non solo Ibra: il Milan sta imparando a pensare da squadra

Il Milan è sempre più dipendente da Ibrahimovic in fase di costruzione e realizzazione. Tuttavia, come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, intorno al campione svedese ci sono dei giocatori che stanno imparando a pensare da squadra. Questa sera, per la sfida contro il Bodo/Glimt, mister Pioli si affiderà ai suoi “fedelissimi”, da Calhanoglu e Kessié, Bennacer e, appunto, Ibra.