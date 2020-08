Gazzetta - Non solo l'ingaggio: Ibra vuole una rosa competitiva

Pioli ha già fissato l’obiettivo della prossima stagione: il ritorno in Champions League. Per lottare alla pari con le altre, però, serviranno rinforzi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo è un punto estremamente importante anche per Ibrahimovic, le cui richieste per restare al Milan non girano solo attorno all’ingaggio, ma anche alle rassicurazioni da parte del club di rinforzare la rosa, aumentandone la competitività in modo da mirare in alto.