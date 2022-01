Gazzetta - Non solo la Samp: anche Cagliari e Salernitana su Gabbia

Nel caso in cui il Milan dovesse chiudere per un nuovo difensore centrale, i dirigenti rossoneri sono pronti a dare il loro via libera per la cessione in prestito secco fino al termine della stagione di Matteo Gabbia. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che rivela che su di lui c'è soprattutto la Sampdoria, ma anche Cagliari e Salernitana avrebbero bussato alla porta del Diavolo per il giovane difensore.