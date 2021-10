Gazzetta - Nuovo stadio, il Milan è pronto e aspetta l'Inter

La fase di stallo è finita, il nuovo San Siro riaccende i motori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: Inter e Milan devono farsi trovare pronti. Nelle prossime settimane i rappresentanti dei due club incontreranno il sindaco Beppe Sala - fresco di rielezione - a Palazzo Marino. Il Milan insiste: lo stadio va fatto e va fatto al più presto. Dall’Inter non è arrivata nessuna nota ufficiale, ma la filosofia della società nerazzurra non è mai cambiata, nonostante le attuali difficoltà economiche. Sì al nuovo San Siro, dunque, perché rappresenta un asset fondamentale per il futuro.