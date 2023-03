Gazzetta - Nuovo stadio, il Milan vuole prendere una decisione sulla zona in cui costruire il suo stadio di proprietà entro aprile

MilanNews.it

Durante questa sosta per le nazionali, il Milan spera di dare finalmente un'accelerata decisiva alla questione stadio. E proprio per questo nei prossimi giorni Gerry Cardinale è atteso a Milano: come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, il club di via Aldo Rossi vuole prendere una decisione sulla zona in cui costruire il suo nuovo impianto di proprietà entro aprile.