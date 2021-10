Gazzetta - Nuovo stadio, oggi il sindaco Sala incontra Milan e Inter

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, questa potrebbe essere una giornata importante per il nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme: oggi è infatti in programma l'attesissimo incontro tra il sindaco di Milano appena rieletto, Giuseppe Sala, e i rappresentanti dei due club. La speranza di rossoneri e nerazzurri è che si possa finalmente accelerare sul progetto del nuovo impianto dopo i mesi di silenzio per via delle elezioni.