Gazzetta: "Oggi la risonanza di Pulisic. Loftus o Morata al suo posto"

"Oggi la risonanza di Pulisic. Loftus o Morata al suo posto": titola così stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che nella giornata di oggi Christian Pulisic si sottopporrà ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema muscolare al polpaccio rimediato venerdì sera durante Atalanta-Milan. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma qualche partita la salterà sicuramente, come per esempio quella di mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League.

Chi prenderà il suo posto in campo? Le opzioni sono due: la prima è Ruben Loftus-Cheek, che lo ha sostituito anche a Bergamo, la seconda invece è inserire Tammy Abraham come centravanti e arretrare di qualche metro la posizione di Alvaro Morata. Si tratta comunque di due soluzioni adattate perchè nella rosa milanista manca una vera alternativa a Pulisic.