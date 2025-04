Gazzetta: "Ok lo schema è giusto. Così la difesa a tre trasforma il Milan. Pavlovic al top"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ok lo schema è giusto. Così la difesa a tre trasforma il Milan. Pavlovic al top". Venerdì contro l'Udinese, Sergio Conceiçao ha deciso di cambiare modulo e passare dal 4-2-3-1 al 3-4-3. La risposta della squadra è stata ottima sia in attacco che in difesa e così è arrivato un netto successo per 4-0 grazie alle reti di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders.

Porta inviolata dopo due mesi. Pavlovic al top

Con questo nuovo modulo, il Milan è apparso molto più equilibrato e solido in difesa. In particolare nel reparto arretrato c'è da sottolineare l'ottima prestazione di Strahinja Pavlovic al di là del gol: il serbo, accanto a Tomori e Gabbia, ha blindato il Diavolo che non chiudeva una partita senza subire reti dallo scorso 15 febbraio (Milan-Verona 1-0).