Gazzetta: "Okafor gran riserva. Noah super dalla panchina: nel futuro del Milan lui c'è"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Okafor gran riserva. Noah super dalla panchina: nel futuro del Milan lui c'è". Venerdì contro la Lazio, lo svizzero è stato ancora una volta decisivo con un gol entrando a partita in corso. L'ex Salisburgo è salito a quota 5 reti in questa Serie A, di cui quattro da subentrato.

In questa sua prima annata in rossonero, purtroppo Okafor è stato condizionato da qualche infortunio di troppo, ma un posto nel Milan del futuro per lui c'è sicuramente, anche perchè la scorsa estate ha firmato un contratto con il Diavolo fino al 2028. Con Leao titolarissimo a sinistra, Noah parte dalla seconda linea, ma anche da riserva si sta dimostrando un ottimo innesto.