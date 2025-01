Gazzetta: "Okafor vola al Lipsia. Attacco da alleggerire: anche Jovic fa la valigia"

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Okafor vola al Lipsia. Attacco da alleggerire: anche Jovic fa la valigia". Lo svizzero diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Lipsia: i due club hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Ma l'ex Salisburgo potrebbe non essere l'unica partenza in attacco visto che anche Luka Jovic ha le valigie pronte.

I suoi agenti sono al lavoro per trovargli un'altra destinazione e una squadra che gli permetta di giocare con continuità visto che al Milan è sempre partito dietro nelle gerarchie. Se poi dovesse arrivare anche un altro attaccante in questa finestra di mercato invernale (Marcus Rashford sembra essere sempre più vicino), gli spazi per l'ex Fiorentina sarebbero ancora meno, quindi meglio andare a giocare da un'altra parte.