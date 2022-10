Gazzetta: "Ora si scalda Dest: a Londra gioca lui. Gabbia il piano B con Kalulu terzino"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Calabria e Florenzi infortunati (torneranno entrambi nel 2023), Stefano Pioli sta valutando le varie alternative per la fascia destra di difesa. "Ora si scalda Dest: a Londra gioca lui. Gabbia il piano B con Kalulu terzino": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'americano è il sostituto ideale e giocherà domani sera contro il Chelsea. L'alternativa è spostare Kalulu a destra ed inserire un centrale di difesa come Gabbia o Thiaw (quest'ultimo solo in campionato perchè non è in lista UEFA).