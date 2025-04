Gazzetta: "Orgoglio Conceiçao. Milan con il 3-4-3 per centrare la finale alzare un'altra coppa"

"Orgoglio Conceiçao. Milan con il 3-4-3 per centrare la finale alzare un'altra coppa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che attende i rossoneri stasera contro l'Inter (si ripartirà dall'1-1 dell'andata). Per la terza gara di fila, Sergio Conceiçao schiererà la sua squadra con il 3-4-3, modulo con cui ha fatto benissimo a Udine, mentre domenica contro l'Atalanta non ha convinto, soprattutto nella fase offensiva. Un ruolo fondamentale contro i nerazzurri potrebbero averlo gli esterni.

Come si affronta l'Inter? Ieri il tecnico portoghese, che punta a chiudere la stagione e la sua avventura sulla panchina del Milan alzando un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana, ha risposto così a questa domanda in conferenza stampa: "Abbiamo sempre aggiunto un quinto elemento nella nostra difensiva, alle volte Musah, altre Jimenez. Dipende da cosa vogliamo dalla partita e dal momento dell'avversario che in ogni partita cerca di fare qualcosa di diverso. Ci sono sempre l'individualità e la propria dinamica. Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli e stare attenti ai loro punti di forza. Squadra che ha tanta dinamica e ricchezza con la palla ma anche noi abbiamo fatto cose fantastiche nella nostra dinamica offensiva. Difensivamente non siamo stati bravi in alcune cose e bisogna partire dalle fondamenta".