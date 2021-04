Gazzetta - Orgoglio Mandzukic, vuole dimostrare di meritare l'ingaggio

Mandzukic non molla. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante croato vuole dimostrare di meritare l’ingaggio che ha avuto. Perché Mario non è il tipo che gioca solo per i soldi. È una questione si orgoglio, di voglia, di convinzione. Arrivando al Milan sapeva di essere la riserva di Ibrahimovic, ma ha accettato la sfida perché Zlatan è sempre stato il suo modello. Rimanere in panchina perché lo svedese era in campo pareva un’impresa sopportabile. Insopportabile, per lui, è tutto quello che è successo dopo, i guai muscolari, le critiche. Per questo Mandzukic vuole riscattarsi e guadagnarsi la conferma al Milan.