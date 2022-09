Gazzetta: "Origi da Champions. Divock non si ferma. Dal Belgio a Milanello, Pioli lo aspetta: Chelsea nel mirino"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Origi da Champions. Divock non si ferma. Dal Belgio a Milanello, Pioli lo aspetta: Chelsea nel mirino". L'attaccante, che ha lavorato in Belgio con il fisioterapista della nazionale negli ultimi giorni, è in via di guarigione e la prossima settimana è atteso a Milanello. Il suo ritorno in campo non avverrà contro l'Empoli, ma proverà a tornare a disposizione di Pioli per il successivo match contro il Chelsea.