Gazzetta - Origi-Milan: ma c'è una clausola a favore del Liverpool per il rinnovo

"I gol di Origi a costo zero", titola La Gazzetta dello Sport confermando, o meglio, ribadendo l'interesse dei rossoneri per il centravanti in scadenza di contratto con il Liverpool. Il belga potrebbe quindi approdare in rossonero da svincolato, ma attenzione: come riporta la rosea, c'è una clausola a favore dei Reds per il rinnovo. Al raggiungimento di determinate condizioni, infatti, scatterebbe automaticamente il prolungamento per un'altra stagione. In quel caso i dirigenti del Milan sarebbero costretti a trattare con il club inglese.