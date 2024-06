Gazzetta - Panchina Milan: Fonseca non è stato proposto da Ibra. Lo svedese voleva Van Bommel

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina il ruolo di Zlatan Ibrahimovic che, da quando è tornato al Milan nel nuovo ruolo di dirigente, è rimasto per nell'ombra e poco partecipe nelle scelte, compresa quella del nuovo allenatore: Paulo Fonseca, l'uomo designato per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina milanista, non ha il timbro dello svedese il quale "lo apprezza per le abilità che tutti gli riconoscono (bel gioco, capacità di valorizzare i giovani, saper lavorare in team) ma non è stato lui a proporne la candidatura".

L'unico nome fatto e sponsorizzato da Ibrahimovic per la panchina del Milan è stato quello di Mak van Bommel, che nelle ultime due stagioni ha guidato l'Anversa. I due si conoscono bene per essere stati compagni di squadra proprio in rossonero, conquistando anche uno scudetto nella stagione 2010-2011.