Gazzetta - Panchina Milan: mercoledì o giovedì l'ufficialità di Fonseca

Dopo l'addio di Stefano Pioli, la panchina del Milan ha già un nuovo proprietario, anche se manca ancora l'ufficialità: sarà infatti Paulo Fonseca il nuovo allenatore del Diavolo e l'annuncio dovrebbe avvenire tra pochi giorni. Come spiega La Gazzetta Sportiva, nei piani del club di via Aldo Rossi l'annuncio ufficiale non ci sarà domani e nemmeno martedì, ma dovrebbe arrivare mercoledì o giovedì.

Questi i numeri di Fonseca sulla panchina del Lille:

PANCHINE: 90

VITTORIE: 45

PAREGGI: 26

SCONFITTE: 19

GOL FATTI: 162

GOL SUBITI: 98