Gazzetta - Partita a scacchi per Kaio Jorge: Juve in pole, il Milan non farà aste

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione di Kaio Jorge. La Juve ha una sorta di pre-accordo con l'attaccante, così come il Milan, che nei giorni scorsi ha raggiunto un'intesa di massima con il ragazzo. A questo punto, la corsa al brasiliano diventa una partita a scacchi con almeno tre giocatori. Il terzo è il Benfica, che ha trovato l'accordo con il Santos. In Brasile hanno scritto che il Milan ha trattato proprio con il Santos per avere Kaio Jorge subito, mettendo sul piatto 4 milioni più 2 di bonus. I rossoneri, però, non hanno ancora fatto un'offerta, al massimo sarebbero disposto a farla a fine mercato e comunque non parteciperanno a eventuali aste. La Juventus, invece, sembra puntare solo a prendere Kaio Jorge a gennaio a parametro zero, senza pagare nulla al Santos. Chi è favorito? Probabilmente i bianconeri, ma sarà il calciatore a decidere.