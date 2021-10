Gazzetta - Pilastro Kessie, il suo apporto è decisivo per il Milan

Squalificato in Champions (per un solo turno), arruolabile in campionato: contro il Bologna, mister Pioli potrà contare nuovamente su Kessie, uno dei duri della rosa milanista. La fisicità dell’ivoriano è mancata parecchio a Oporto, ma sabato sera scenderà in campo e sarà importante per tentare di cementare il vantaggio sulle inseguitrici in campionato. L’apporto di Kessie, scrive La Gazzetta dello Sport, può essere decisivo.