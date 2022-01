Gazzetta - Pioli alla squadra: "Con Juve e Inter vi voglio straordinari"

La Gazzetta dello Sport riporta le parole pronunciate ieri da Stefano Pioli ai giocatori, riuniti in gruppo prima di iniziare l’allenamento: "Contro Juventus e Inter non basterà fare quello che facciamo di solito, bisognerà andare oltre e possiamo farlo perché ne siamo capaci, lo abbiamo già dimostrato proprio contro avversari così. Servirà un Milan straordinario". L'allenatore rossonero, dunque, vuole caricare la squadra in vista dei prossimi impegni.