Domani serà contro lo Shmamrock Rovers vi sarà la prima panchina europa in rossonero per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, in particolare, può vantare già una discreta esperienza continentale. In particolare Pioli ha effettuato 6 presenze europee sulla panchina del Parma, 10 con la Lazio, 2 con il Palermo e 2 con l'Inter.