Gazzetta - Pioli e un destino già scritto: difficile che il Milan cambi di nuovo strategia

Stefano Pioli ha fatto e sta facendo un grande lavoro alla guida del Milan, ma purtroppo per lui non basterà per essere confermato sulla panchina rossonera della prossima stagione, su cui invece siederà Ralf Rangnick. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il suo destino è già scritto e difficilmente la società di via Aldo Rossi cambierà di nuovo strategia.