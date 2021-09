Gazzetta - Pioli non è di passaggio: "Col Milan rapporto senza scadenza"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane pone l'accento su Stefano Pioli, il quale - si legge - è probabilmente il meno pagato fra gli allenatori dei top club italiani. Il suo contratto non è stato ancora rinnovato, ma il tecnico non si sente di passaggio e il Milan non lo considera tale. "Futuro? Nella mia testa il rapporto con il club non ha una scadenza", ha dichiarato alla vigilia del match contro l'Atletico. Chissà - scrive la rosea - magari resterà a lungo come Simeone a Madrid.